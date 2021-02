Sanremo 2021, Moreno Conficconi degli Extraliscio positivo al Coronavirus

Stando a quanto riportato dal quotidiano genovese "Il Secolo XIX”, Moreno Conficconi "Il Biondo” degli Extraliscio, gruppo in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Bianca luce nera” con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus prima di accedere al Teatro Ariston.

Conficconi - tra i componenti principali degli Extraliscio (leggi qui il profilo completo) insieme a Mirco Mariani e il cantante Mauro Ferrara - ha effettuato il test per il Covid-19 poco prima di fare ingresso all’Ariston per le prove in vista di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo. Sia Moreno che gli altri componenti degli Extraliscio dovranno osservare la quarantena, mentre è scattato il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti. Secondo le disposizioni del Ministero della Salute, le persone asintomatiche o sintomatiche risultate positive al test per il Coronavirus possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività o dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo. Sarà da vedere se dopo dieci giorni di isolamento l'esito del tampone sarà negativo e se gli Extraliscio potranno prendere parte alla manifestazione sanremese.

A margine della conferenza stampa di presentazione del Festival, svoltasi lo scorso 9 febbraio, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il vicedirettore Claudio Fasulo avevano fatto sapere: "Da dicembre a oggi sono stati effettuati 960 tamponi a Sanremo. Senza mai un incidente: ovvero tutti negativi. Grazie alle regole precise che la Rai ha messo in campo è possibile lavorare mantenendo al primo posto la salute di tutti coloro che parteciperanno al Festival”.

Già la scorsa settimana presso gli studi televisivi "De Paolis" di Roma, che hanno ospitato le prove, un tecnico del suono era risultato positivo al test: "Situazione sotto controllo, è scattato subito il tracciamento", era stato il commento di Claudio Fasulo. Per sicurezza era stata posticipata la partenza degli altri che avevano lavorato a stretto contatto con il positivo.

Lo scorso 8 febbraio era stata apportata una modifica al regolamento di Sanremo 2021 con l’aggiunta di una clausola alla voce “Ritiri”, che recita: Gli Artisti e le relative Case discografiche, ricevuta la comunicazione della partecipazione alla gara ed effettuata l’iscrizione nei modi previsti dal presente Regolamento, non potranno ritirarsi prima o durante lo svolgimento di SANREMO 2021, salvi i casi di necessità e di forza maggiore.

Rientra tra le predette ipotesi l’obbligo per l’artista di osservare la misura dell’isolamento o della quarantena, prescritta ai sensi dell’articolo 1 del DL 16 maggio 2020 n. 33, come modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74, e relativa normativa di attuazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze del Ministro della salute)”.