Jared Leto ha qualcosa da dire ai fan dei Thirty Seconds to Mars

Solo ieri pubblicava sul suo account Instagram ufficiale due scatti che lo ritraevano nei panni del nuovo Joker, il celebre villain di Batman da lui già interpretato nel 2016 in "Suicide Squad" di David Ayer, il film basato sull'omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics. Il frontman dei Thirty Seconds to Mars, come noto, tornerà a vestire i panni dello psicopatico clown in "Justice League Snyder Cut", che arriverà negli Stati Uniti in esclusiva sulla piattaforma HBO Max il prossimo 18 marzo. Sempre più preso dalla recitazione, il cantante ha però qualcosa da dire ai fan della sua band, discograficamente ferma all'album "America" del 2018.

In un'intervista concessa al programma televisivo americano "Sunday Today", Leto - 49 anni compiuti lo scorso dicembre - ha fatto sapere di aver composto negli ultimi tempi qualcosa come cento nuove canzoni:

"Ho avuto l'opportunità di essere davvero produttivo con la musica e ho scritto forse 100 canzoni".

Quando usciranno? Presto. Almeno è quello che promette Jared Leto (nella discografia dei Thirty Seconds to Mars l'intervallo temporale più lungo tra un disco e il successivo è quello tra "Love, lust, faith and dreams" del 2013 e "America" del 2018):

"Spero che nel frattempo le cose torni alla normalità e che si potrà tornare a fare tour e dare alla gente un po' di tregua da questa follia".

Negli ultimi anni l'attività di Jared Leto sul set è stata intensa. Ha recitato, nell'ordine, in "Blade Runner 2049" (2017), "The Outsider" (2018), "Fino all'ultimo indizio" (2021), "Justice League" (2021) e "Morbius" (uscirà l'anno prossimo). Nel 2014 il cantante vinse un Oscar e un Golden Globe come "Miglior attore non protagonista" per "Dallas Buyers Club".