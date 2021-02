I Maneskin a nudo in copertina (Victoria compresa)

Copertina a tinte e forti quella di 7, il magazine del Corriere della Sera, che sarà in edicola domani. La prima pagina della rivista ritrae i quattro componenti dei Maneskin nudi con il volto e parte del corpo dipinti nelle varie tonalità del color sabbia.

A colpire dell'immagine di copertina – curata dal noto fotografo Oliviero Toscani - è il seno nudo della bassista Victoria De Angelis. Gli altri membri del gruppo romano, tutti ventenni, sono Damiano David (voce), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria). Guarda qui altre immagini del backstage.

Oliviero Toscani ha curato, lo scorso ottobre, la campagna promozionale del loro ultimo singolo "Vent'anni", in cui i quattro erano ritratti nudi e abbracciati.

Il frontman della band, Damiano, al tempo raccontò il rapporto instaurato con il fotografo milanese: “Abbiamo cercato noi Oliviero Toscani, le sue campagne ci sono sempre piaciute, tratta nelle sue foto temi che sono vicini ai nostri, argomenti che ci stanno a cuore, ed è stata un’esperienza molto bella.” Dal canto suo Vittoria, riguardo la scelta del nudo per promuovere la canzone, dichiarò: “E' l’immagine di un amore privo di sovrastrutture, limiti e pregiudizi. Siamo molto naturali e crudi nella foto, c’è un abbraccio tra tre uomini e una donna, che rappresenta la libertà di amare chi si vuole”.

I Maneskin tra poco meno di un mese, dal 2 al 6 marzo, saranno in gara sul palco del teatro Ariston all'edizione 2021 del festival di Sanremo con il brano "Zitti e buoni" che, a un primo ascolto, evoca suoni duri di band come i Rage Against The Machine.

In contemporanea alla partecipazione alla manifestazione canora rivierasca i Maneskin publicheranno anche il loro secondo album, che fa seguito a "Il ballo della vita" (leggi qui la recensione), disco che uscì nell'ottobre del 2018.