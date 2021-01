Idles, il nuovo video supporta i locali di Bristol e la musica dal vivo

Gli Idles hanno condiviso il video del nuovo singolo tratto dall’album "Ultra Mono", "Carcinogenic", in occasione della Independent Venue Music, con un messaggio in supporto del settore della musica dal vivo.

“Ora più che mai”, dice il chitarrista Mark Bowen, “i musicisti indipendenti e l’industria della musica in generale hanno bisogno di stare uniti per evitare di essere decimati. Fra la pandemia e un governo che non solo si disinteressa del futuro delle arti (soprattutto dell’indipendenza nell’ambito dell’arte) ma ha un ruolo attivo nello sminuirle, i locali indipendenti corrono il rischio più grande perché sono per lo più piccole attività, interessate non al profitto o agli investitori ma al nutrimento del pensiero creativo, aperto e critico.

I locali indipendenti sono il terreno fertile in cui cresce il futuro dell’arte. Sono il posto dove suoneranno le nostre band preferite, dove verranno sperimentate le migliori canzoni mai scritte, dove il nuovo può germogliare e fiorire. Sono anche vitali per il senso di comunità e unione, una cosa di cui le persone hanno disperatamente bisogno, senza di loro siamo tutti fottuti”. Qui sotto potete vedere il video, in cui la band si esibisce in locali della loro Bristol come The Louisiana, Exchange, The Mother’s Ruin, The Old Duke e Trinity Centre.