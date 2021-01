Morgan, la terza canzone rifiutata da Sanremo è ‘Pensiero e veleno’

Prosegue la campagna di diffusione, da parte di Morgan, delle cinque canzoni presentate dal cantautore e polistrumentista lombardo per il prossimo Festival di Sanremo ma rifiutate dalla direzione artistica della manifestazione. Dopo “Il senso delle cose”, la prima delle canzoni respinte presentata pubblicamente lo scorso 23 dicembre, l’artista ha presentato negli ultimi giorni il secondo brano, “Il cuore in polvere”: dopo aver pubblicato la traccia audio, nella primissima mattina di oggi - sabato 30 gennaio - Marco Castoldi ha lanciato sul proprio account Instagram ufficiale un video casalingo abbinato all’opera.

Nel post Morgan svela anche il titolo della terza canzone che seguirà “Il cuore in polvere”, battezzata “Pensiero e veleno”: a differenza di quanto accaduto per “Il cuore in polvere”, questa volta l’artista non ha chiesto ai fan di mettere mano al portafogli - per “sbloccare” la seconda canzone Morgan chiese donazioni per un totale di 5000 euro - ma, semplicemente, di esprimersi sui social.

Bisogna riconoscere che dallo scontro con Amadeus dello scorso dicembre il già leader dei Bluvertigo si stia rivelando estremamente prolifico, in termini di pubblicazioni sul Web: oltre alle canzoni rifiutate a Sanremo l’artista ha reso disponibili i brani “Ano”, “Sottochiave spazionave”, “Che succede” e "KLAPTZIKAL", tutte estratte dall’album inedito “Mr.

Agon e il Sacro silenzio”. Inoltre, sulla sua pagina Facebook ufficiale, Morgan sta pubblicando una serie di brani di ispirazione classica basati sui lavori di, tra gli altri, Prokofiev, Strauss e Bach. E non solo: nel ciclo è stato incluso anche l’arrangiamento orchestrale di “Sincero”, il brano presentato insieme a Bugo allo scorso festival di Sanremo che - a detta dello stesso Morgan - fu tra le cause principali del plateale litigio sul palco del teatro Ariston.

La descrizione di Morgan del brano - “Arrangiamento sinfonico dapprima commissionato e poi iniutilizzato, divenuto una delle principali cause alla base del Gesto Poetico conosciuto come ‘Le brutte intenzioni’, una sola volta rappresentato al teatro Ariston di Sanremo nel Febbraio del 2020” - fa riferimento alle dichiarazioni del direttore d’orchestra Simone Bertolotti relative all’arrangiamento di “Sincero” proposto dall’artista brianzolo per l’esibizione sanremese: