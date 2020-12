Amadeus su Morgan: "Mi ha mandato degli insulti in privato che..."

L'esclusione di Morgan dall'elenco dei partecipanti al prossimo festival di Sanremo da parte del direttore artistico della manifestazione canora Amadeus ha, come ampiamente cronacato nei giorni scorsi, sollevato un bel vespaio di polemiche con il musicista monzese che ha attaccato apertamente il 58enne conduttore televisivo.

Dalle colonne del quotidiano Libero Amadeus risponde alle accuse in una intervista rilasciata a Fabrizio Biasin che esordisce chiedendogli se fosse vero che aveva promesso a Morgan di essere uno dei ventisei artisti in gara sul palco del teatro Ariston il prossimo marzo? Questa la risposta: "Bugia. Gli ho solo detto di mandare, se ce l'aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival".

Le incomprensioni tra i due sono nate anche perché, a dire di Morgan, sarebbe stato in precedenza blandito con un 'vieni a fare il giudice ad Ama Sanremo (il concorso dedicato ai giovani che ha espresso sei degli otto contendenti che si esibiranno a Sanremo. Morgan, per la cronaca, è stato prima incluso e poi escluso dall'impegno di giudice, ndr) che poi ti tiro dentro nei 26'. Anche questa affermazione viene smentita seccamente da Amadeus: "Questa cosa è solo nella sua testa, come quella di lui che avrebbe lavorato gratis, non mi sarei mai permesso...".

Biasin incalza e allarga lo spettro delle accuse rivolte ad Amadeus da Morgan dicendo che questi ha sostenuto che il presentatore non saprebbe cosa sia un "Do maggiore" e quindi non avrebbe i titoli per ricoprire il ruolo del direttore artistico di una manifestazione come quella rivierasca. La risposta ha una coda calcistica: "Non sono d' accordo. Un direttore artistico deve sapere cosa può funzionare e cosa no a prescindere dalla tecnica. Un direttore artistico ha una visione personale del suo Festival e sceglie seguendo i suoi criteri. E comunque non sempre un grande allenatore è stato un grande giocatore. Guarda Mourinho...".

Ma quanto ci è rimasto male Amadeus?: "Mi ha mandato degli insulti in privato che... Meglio far finta di niente, guarda. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti". Altro file delicato da aprire con Morgan è quello chiamato Bugo. Lo scorso anno si presentarono in concorso in coppia, poi i rapporti tesi tra i due portarono alla plateale lite sfociata con l'abbandono del palco (e conseguente esclusione dalla competizione) da parte di Bugo. Quest'anno Cristian Bugatti è rientrato nel novero dei ventisei partecipanti sollevando lo sdegno di Morgan. Amadeus sulla questione dice: "Ecco, Bugo. Per me si è alterato solo perché ho chiamato lui. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po' di casino li avrei chiamati entrambi, ma...".

Sanremo è sempre Sanremo, anche a oltre due mesi dal suo inizio.