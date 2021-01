Morgan ha pubblicato il lato b di 'Ano': video

Lo scorso 20 gennaio Morgan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram l’inedito intitolato “Ano”. La canzone, definita dallo stesso cantautore lombardo “di genere assurdo, totalmente impensabile, acida e disarticolata, ma in un certo senso curiosamente interessante”, è stata condivisa sui social dopo che, come chiesto dall’ex frontman dei Bluvertigo, sono stati raggiunti 400 “lo voglio”, scritti dai fan sotto al post che ha preceduto la pubblicazione del pezzo.

Ieri Marco Castoldi - questo il nome all’anagrafe della voce di “Altrove” - con un messaggio postato sempre su Instagram, ha promesso ai suoi follower un altro brano, intitolato “Sottochiave spazionave”. Come accaduto con “Ano”, Morgan ha fatto sapere al suo pubblico che la canzone sarebbe stata pubblicata solo dopo aver raggiunto 2000 “lo voglio”.

“Sottochiave spazionave” è stata pubblicata questa notte dall’ex giudice di "X Factor” sul suo profilo social, insieme al video che accompagna la canzone. Il brano, presentato dal 48enne artista come “lato b di ‘Ano’. Dall’album ‘Mr. Agon e il Sacro silenzio’”, è stato descritto da Morgan come un “Brano decisamente aleatorio, non adatto a tutti i contesti, forse a nessuno”.

Lo scorso 23 dicembre il cantautore - dopo essere stato escluso dalla lista dei “big” in gara alla settantunesima edizione del Festival della canzone italiana, e la decisione della Rai di escludere il 48enne artista dalla giuria di Sanremo Giovani - ha pubblicato “Il senso delle cose”, uno dei cinque brani scartati da Amadeus, per scelta artistica, tra quelli proposti dal cantautore in vista di Sanremo 2021.

Morgan ha anche annunciato che i nuovi pezzi faranno parte di un album, "Mr. Agon e il Sacro silenzio". Questa la tracklist:

Premessa della premessa

La carta

Klaptzical

Tutti sanno tutto

Flash

L’anarchico corrotto

Il ragno dal buco

Le brutte intenzioni



Il tarlo

Ano

Sottochiave Spazionave

Che succede?

Maître à penser

Così

I tempi di Keith Emerson

Complotto della Sony

Quanto poco ci vuole