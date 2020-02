Sanremo 2020, il litigio Morgan - Bugo: parla il direttore d'orchestra Simone Bertolotti

Con un lungo messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, Simone Bertolotti - produttore e coautore del brano "Sincero", portato in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo da Bugo e Morgan e oggetto dello scontro che ha condotto (dopo un plateale scontro sul palco nella serata di ieri, venerdì 7 febbraio, in diretta televisiva) all'esclusione del duo lombardo dalla competizione canora - ha voluto fornire la sua versione da testimone diretto dei fatti che nelle ultime ore stanno infiammando il teatro Ariston, e che sono stati raccontati direttamente da Marco Castoldi a Red Ronnie in una telefonata resa disponibile sul Web - a questo indirizzo - dal Dj e conduttore:

Tra i passaggi più rilevanti della lunga lettera aperta, si legge:

"Questo messaggio è per fugare ogni dubbio sulla vicenda Bugo Morgan, che ha valso la squalifica dal festival di sanremo, e per replicare in modo onesto e comprovabile, alle dichiarazioni del tutto irreali divulgate da Marco Castoldi (in arte Morgan)".

"La commissione del festival ci comunica di essere stati selezionati.

Da qui inizia una serie di vicende al limite del sopportabile, che sono sfociate in tentativi di sabotaggio continui, ricatti ed atti vandalici nel mio studio.

Morgan lamenta di non aver preso parte alla realizzazione di “Sincero”, ma non ricorda di dire che c’è stata massima disponibilità da parte di tutto il team creativo.

Disponibilità che ha infangato, non presentandosi agli appuntamenti in studio, ripetutamente".