L'unica canzone di Liam che piace a Noel Gallagher è...

Parlando al microfono del podcast di Matt Morgan l'ex chitarrista degli Oasis Noel Gallagher ha dichiarato che gli piace solo una canzone scritta dal fratello Liam, che ha definito 'perfetta'.

Il brano in questione è "Songbird", pubblicato nel 2002 nel quinto album registrato in studio dagli Oasis, "Heathen Chemistry" (leggi qui la recensione). La canzone venne scritta da Liam Gallagher per la allora fidanzata Nicole Appleton delle All Saints (poi sposata nel 2008).

Noel ha detto: "Pensai che "Songbird" di Liam fosse fantastica. Ne facemmo un demo ed era una cosa più come "Love Me Do" dei Beatles, ha un'armonica a bocca e suona come i Beatles. Poi abbiamo tolto tutti gli strumenti ed è diventata questa cosa acustica che penso sia perfetta."

Liam Gallagher ha intrapreso una carriera solista, dopo lo scioglimento degli Oasis a seguito di una lite insanabile proprio con il fratello Noel nel 2009, che al momento conta due album: "As You Were" (leggi qui la recensione) del 2017 e "Why Me? Why Not" (leggi qui la recensione) del 2019. e suo fratello maggiore non riesce a capire perché non suona la canzone ai suoi concerti.

Noel Gallagher non capisce perché non la interpreta nei suoi concerti solisti: "La cosa ironica di quella canzone è che ora non la suona. Ha solo una melodia e non suona quella fottuta melodia."

Elogiando "Songbird" ha detto inoltre: "'Songbird' mi fece impazzire quando la sentii per la prima volta perché era così fottutamente semplice e così diretta. Ma quando Liam ti suona una canzone vuole che tu cada morto sul posto e poi che tu sia in soggezione per le fottute capacità sonore dell'uomo."

Liam non scrisse molte canzoni per gli Oasis. La prima fu "Little James" dall'album del 2000 "Standing on the Shoulder of Giants" (leggi qui la recensione). Il brano venne scritto per il suo ex figliastro James Kerr - la cui madre è l'ex moglie di Liam Gallagher Patsy Kensit, mentre il padre di James è il cantante dei Simple Minds Jim Kerr - ha scherzato: "La prima canzone che ho scritto è stata "Little James", che parlava del mio figliastro, si chiamava James ed era piccolo. Potrei farne una nuova versione, intitolata "Big James"".