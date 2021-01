Sarà di Jonny Greenwood (Radiohead) la colonna del film su Lady D

Come riportato dalla testata specializzata in cinema The Film Stage, sarà Jonny Greenwood dei Radiohead a comporre la colonna sonora del nuovo lungometraggio, intitolato semplicemente 'Spencer', incentrato su un episodio cruciale della vita della Principessa di Galles Diana Spencer, Lady D, scomparsa il 31 agosto 1997 a Parigi a causa di un incidente stradale all'età di 36 anni.

Il film è diretto dal regista cileno Pablo Larrain e la parte della protagonista sarà interpretata dalla trentenne attrice statunitense Kristen Stewart, nota per avere dato il volto a Bella Swan nella saga cinematografica "Twilight".

'Spencer' racconta di un fine settimana natalizio nel dicembre del 1991. Il matrimonio di Diana con il principe Carlo d'Inghilterra è ormai agli sgoccioli, infatti i due si separeranno l'anno seguente, nel 1992. Le riprese del film sono già cominciate e la pellicola dovrebbe vedere la luce il prossimo autunno.

Kristen Stewart su 'Spencer' e Lady Diana ha dichiarato: “'Spencer' è un tuffo nell'immaginario emotivo di chi fosse Diana in un punto di svolta cruciale nella sua vita. È un'affermazione fisica della somma delle sue parti, che ha inizio con il suo nome, Spencer. Per lei è uno sforzo straziante tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei."

Il polistrumentista britannico Jonny Greenwood ormai è quasi più noto per le sue colonne sonore di quanto lo sia per essere un membro dei Radiohead. Ha composto il commento sonoro di ben quattro film per il regista Paul Thomas Anderson, il più recente dei quali, 'Phantom Thread' (il titolo in italiano è 'Il filo nascosto') del 2017, gli è valso la sua prima nomination ai Premi Oscar del 2018. La sua ultima colonna sonora è stata composta per il film 'You Were Never Really Here', sempre del 2017. La discografia dei Radiohead è invece ferma all'album "A Moon Shaped Pool" (leggi qui la recensione), pubblicato nel maggio 2016.