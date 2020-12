Enzo Jannacci: Milano lo omaggia con una targa

La città di Milano nella giornata di ieri ha voluto ricordare, una volta di più, Enzo Jannacci, il cantautore milanese (ma di origini pugliesi) scomparso il 29 marzo 2013 all'età di 77 anni. Nella centrale via Canonica, al civico 41, è stata infatti inaugurata una targa dedicata a lui e a uno dei suoi brani più noti, "Veronica".

La targa affissa in via Canonica riporta infatti un passaggio della canzone, 'Veronica, il primo amore di tutta via Canonica' riportando, più sotto, 'Milano ricorda la poesia e la musica di Enzo Jannacci'. Il brano, scritto nel 1964, è firmato oltre che dallo stesso Jannacci anche da Dario Fo e dal giornalista Sandro Ciotti.

Come riporta il quotidiano Il Giorno, a tagliare il nastro hanno pensato i presidenti dei due Municipi che confinano in via Canonica, l'1 e l'8, Simone Zambelli e Fabio Arrigoni, mentre il presidente della Federazione artisti di strada Giuseppe Boron ha eseguito il brano.