Il Volo, questa sera in tv il live show di Natale

Andrà in onda questa sera, 25 dicembre, alle 20.35 su Rai 1 il live show di Natale de Il Volo, che vedrà il trio di "Grande amore" esibirsi da Piazza Pio XII a Roma, di fronte alla Basilica di San Pietro.

Durante la performance Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble canteranno “Adeste fideles”, “Astro del ciel” e “Oh holy night”. Di questo ultimo brano il trio ha pubblicato una propria versione nel disco uscito nel 2013, “Buon Natale: The Christmas Album” - la cui edizione italiana include, tra le altre cose, anche “Astro del ciel” - e una nuova registrazione in “10 years - The best of”, il “greatest hits” uscito nel 2019 per celebrare dieci anni di carriera.

Il prossimo 5 giugno 2021 Il Volo, sempre da Piazza Pio XII, omaggerà Ennio Morricone con un concerto gratuito, che vedrà il trio celebrare l'eredità artistica del compianto compositore romano - scomparso lo scorso 6 luglio - riproponendo i brani più iconici delle sue colonne sonore, cantati. Lo show “Il Volo tribute to Ennio Morricone”, il cui titolo sarà anche quello del nuovo progetto discografico del gruppo - che sarà pubblicato in tutto il mondo da Sony Music a ridosso del concerto - sarà trasmesso in diretta televisiva e conterrà della partecipazione di un’orchestra sinfonica e alcuni ospiti.