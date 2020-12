David Gilmour canta ‘Silent night’ insieme alla sua famiglia durante una diretta sui social. Video

Come annunciato un paio di giorni fa da David Gilmour, attraverso un post condiviso sui propri canali social, oggi 23 dicembre l’ex Pink Floyd ha proposto in diretta sul proprio profilo Facebook un nuovo episodio natalizio di “Von Trapped Family” - la serie di video che da diversi mesi a questa parte vede il 74enne musicista britannico, direttamente dalla propria casa, suonare e cantare alcuni brani, oltre che a conversare con sua moglie Polly Samson e la sua famiglia.

A margine dell’appuntamento di questa sera, Gilmour ha proposto una versione live del brano “Yes, I have ghosts”, il suo primo inedito in cinque anni, incluso nell’audiolibro della moglie, “A theatre for dreamers”, e pubblicato ufficialmente sulle piattaforme digitali lo scorso 3 luglio. L’esecuzione del pezzo, con il già addetto alle sei corde dei Pink Floyd accompagnato dalla figlia Romany, è disponibile nel video riportato di seguito (al minuto 15:32).

Oltre a cantare e a suonare la canzone “Yes, I have ghosts”, poco prima della conclusione dell’episodio natalizio di “Von Trapped Family”, David Gilmour e la sua famiglia hanno interpretato il classico di Natale “Silent night” (nel video più sopra al minuto 29:30).

Durante alcuni passati episodi della serie di video dell’ex chitarrista della leggendaria formazione britannica, Gilmour ha - per esempio - ha cantato e suonato le cover di due brani di Syd Barrett, oltre a condividere ricordi e racconti sul compianto fondatore dei Pink Floyd, venuto a mancare nel luglio 2006, e ha eseguito una propria rilettura di due canzoni di Leonard Cohen, "Bird on the wire" e "So long, Marianne".