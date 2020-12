I Greta Van Fleet ricordano Eddie Van Halen

Il batterista dei Greta Van Fleet Danny Wagner e il chitarrista della band del Michigan Jake Kiszka sono stati ospiti della stazione radio WRIF di Detroit. Durante la chiacchierata hanno ricordato il chitarrista dei Van Halen Eddie Van Halen scomparso lo scorso 6 ottobre all'età di 65 anni.

"Quella fu una giornata dura, una settimana dura", ha ricordato Jake. "Con molti amici chitarristi, ci mandavamo continui messaggi. E' stato influente per ogni chitarrista. Chi non voleva suonare "Eruption" o roba del genere? Ricordo che crescendo ha avuto una grande influenza su di me. Ricordo un paio di anni in cui ascoltavo costantemente i Van Halen. E' stato piuttosto crudele. Abbiamo pianto la sua perdita per una settimana".

Unendosi al pensiero di Jake, Danny ha aggiunto queste parole: "Quel giorno eravamo in studio a registrare una delle canzoni per l'album. Eravamo a Los Angeles. Ci siamo svegliati, abbiamo sentito la notizia e poi dovevamo registrare una canzone. C'era una strana energia."

I Greta Van Fleet pubblicheranno il loro secondo album, "The Battle At Garden's Gate", il prossimo 16 aprile. Il disco, che segue poco più di due anni dopo, l'album d'esordio "Anthem Of The Peaceful Army" (leggi qui la recensione). Il nuovo album, "The Battle At Garden's Gate", è già stato anticipato dalla pubblicazione di due singoli: "My Way Soon" e "Age of Machine".