"Song Machine Live” dei Gorillaz: tutto quello che c'è da sapere

I prossimi 12 e 13 dicembre la band capitanata da Damon Albarn presenterà per la prima volta dal vivo i brani tratti dall’ultimo album dei Gorillaz, “Song Machine, Season One: Strange Timez”, pubblicato lo scorso 23 ottobre. Lo show virtuale "Song Machine Live” del gruppo capitanato dal frontman dei Blur (i cui biglietti sono disponibili a questo indirizzo) sarà trasmesso sulla piattaforma LiveNow in tutto il mondo, in tre diversi fusi orari. In Italia sarà disponibile sabato 12 dicembre alle 12 e domenica 13 dicembre all'1 e alle 20.

Damon Albarn e la live band della formazione animata si esibiranno dal vivo accompagnati, oltre che dai visual di Jamie Hewlett, dal chitarrista Noodle, dal bassista Murdoc Niccals, dal batterista Russel Hobbs, dal frontman 2D e da altri ospiti speciali. La live band dei Gorillaz, oltre al leader dei Blur, comprende Seye Adelekan (basso), Jesse Hackett (tastiere), Remi Kabaka (percussioni), Femi Koleoso (batteria), Mike Smith (direttore musicale / tastiere), Karl Vanden Bossche (percussioni), Jeff Wootton (chitarra), e i coristi Matt Allen, Rebecca Freckleton, Petra Luke, Michelle Ndegwa, Ade Omotayo e Angel Williams-Silvera.

Ecco il trailer:

I biglietti per "Song Machine Live” sono in vendita al prezzo di 15 euro. Sono, inoltre, disponibili i biglietti per assistere a tutti e tre gli streaming al costo di 30 euro e uno special pack con 4 biglietti e un party virtuale con contenuti esclusivi al costo di 40 euro.

Lo spettacolo di Albarn e soci dai Kong Studios, una produzione dei Gorillaz prodotta da Eleven Mgmt in collaborazione con Block 9 e Pulse Films, sarà trasmesso sulla piattaforma LiveNow - la stessa che ha ospitato lo show virtuale di Dua Lipa, "Studio 2054”.