Carmelo Pipitone suona per Rockol il nuovo brano “Le Mani di Rodolfo”

Carmelo Pipitone ha pubblicato "Segreto pubblico", il suo secondo album da solista. Il chitarrista e co-fondatore del gruppo Marta sui Tubi e membro delle band O.R.K. e Dunk, in esclusiva per Rockol, ha suonato “Le Mani di Rodolfo” accompagnato dal bassista Paolo Narduzzo. Il disco, che vede nuovamente la produzione artistica di Lorenzo Esposito Fornasari, già al lavoro al fianco di Pipitone nel precedente “Cornucopia”. "Terrore, ricordi di felicità, mani che sfiorano, amici scomparsi, lettere perdute nel tempo, sogni, incubi, passioni, abusi, cadute e ricadute, vertigini della mente, allucinazioni e ossessioni. Queste 11 canzoni sono il ritratto del nostro lato oscuro, è un segreto che tutti possono toccare come si tocca un livido anche se ci fa male", ha spiegato l'artista.

Con i Marta sui Tubi, Carmelo Pipitone ha pubblicato 6 album in studio e realizzato preziose collaborazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Franco Battiato, Enrico Ruggeri, raggiungendo tappe importanti come Sanremo (nei Big nel 2013) il Primo Maggio a Roma (2009 e 2013).