Addio al conduttore radiofonico Renato Striglia

Si è spento a Torino all'età di 64 anni Renato Striglia, come riporta il quotidiano La Stampa, voce storica della radiofonia del capoluogo piemontese. Striglia è passato a miglior vita all’Ospedale Maria Vittoria, dove era ricoverato fuori conoscenza da qualche giorno in seguito a una grave forma di ischemia.

Si era distinto per possedere uno stile radiofonico molto personale fin da quando, agli inizi degli anni Ottanta, in coppia con Alberto Campo, diede vita a trasmissioni cult come 'Puzzle' a Radio Flash. Renato, Alberto e Marco Basso passarono poi alle frequenze di Radio Rai. La radio è sempre stata la passione principale di Renato Striglia, che negli ultimi anni si era dedicato all’esperienza online di Radio Banda Larga.

Renato Striglia visse in prima persona il mondo della musica anche suonando per un breve periodo la chitarra nella band torinese dei Franti. Ricoprì inoltre il ruolo di tour manager di Vinicio Capossela.