Amici 20: ecco chi sono i concorrenti della nuova edizione

Rapper, cantautori, interpreti: è stata formata oggi la classe di Amici 20, che comprende 15 concorrenti (tra questi 10 cantanti).

Il talent show condotto da Maria De Filippi compie vent'anni e torna in tv con un cast parzialmente rinnovato, con gli ingressi tra i docenti della "scuola" di via Tiburtina di Arisa (canto, accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli) e Lorella Cuccarini (ballo, accanto a Veronica Peparini e Alessandra Celentano). La prima puntata del pomeridiano di Amici 20 è andata in onda oggi pomeriggio ed è stata incentrata sulla presentazione della "classe" di quest'anno. In gara nella categoria canto Arianna Gianfelici, Luca Marzano (Aka7even), Esa Abrate, Giovanni Damian (Sangiovanni), Federica La Rocca, Giulio Musca, Letizia Bertoldi (La Lirica), Leonardo La Macchia (Elle), Raffaele Renda e Carlo Evandro Ciaccia.

La puntata si è aperta con un "best of" dei vent'anni della storia del talent: presenti in studio ex concorrenti e vincitori, da Alessandra Amoroso (vincitrice nel 2009) a Gaia Gozzi (l'ultima ad alzare la coppa, lo scorso aprile), passando per Irama (vinse nel 2018), Elodie (seconda nel 2016), Annalisa (arrivò seconda nel 2010), Giordana Angi (seconda nel 2019 dietro ad Alberto Urso), Riki (secondo nel 2018) e Stash dei Kolors (la band salì alla ribalta vincendo il talent nel 2015).