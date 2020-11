Amici: il talent show compie 20 anni e torna in tv

Amici compie 20 anni e torna in tv. Al via oggi - alle 14.10 - su Canale 5 l'edizione 2020-21 del talent show condotto da Maria De Filippi, tra novità e conferme. Nel cast arrivano Arisa (nuova professoressa di canto, ha preso il posto di Stash dei Kolors accanto a Rudy Zerbi e ad Anna Pettinelli) e Lorella Cuccarini (nuova insegnante di danza, al posto di Timor Steffens accanto ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini). Amici 20 partirà con la consueta formazione della classe: oggi saranno svelati i nomi dei concorrenti, cantanti e ballerini, che prenderanno parte al programma. I provini si sono svolti quest'estate negli studi Elios di via Tiburtina a Roma, gli stessi che ospitano le puntate del talent, a misura di Covid-19, con cantanti, ballerini e rispettivi accompagnatori rigorosamente tamponati.

L'ultima edizione della fase serale del programma, andata in onda la scorsa primavera, era partita prima del lockdown ed è proseguita nel rispetto delle norme anti-Covid, senza pubblico in studio per la prima volta in diciannove anni. Si è conclusa con la vittoria della cantante Gaia Gozzi: la sua "Chega" è stata tra i tormentoni dell'estate 2020. Subito dopo la conclusione del serale, su Canale 5 è andato in onda lo spin off "Amici speciali", che ha visto alcuni ex concorrenti del talent tornare a mettersi in gioco per raccogliere fondi per aiutare la Protezione Civile nell'emergenza sanitaria. La gara ha visto trionfare Irama, già vincitore della 17esima edizione di "Amici".

Il pomeridiano di Amici 20 andrà in onda fino all'inizio del 2021, per poi lasciare il posto alla fase serale. Oltre agli appuntamenti trasmessi il sabato pomeriggio su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi, su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 19 andrà in onda il racconto quotidiano della scuola.

In vent'anni di storia il talent ha lanciato star del pop italiano come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Elodie e lo stesso Irama, ancora oggi in cima alle classifiche, e poi Annalisa, Gerardo Pulli (oggi collaboratore, come autore, di Vasco Rossi e Gaetano Curreri), i Kolors, Briga, Riki, Federica Carta, Alberto Urso e Giordana Angi.