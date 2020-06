Amici Speciali, la finale: cosa è successo e chi ha vinto

È andato in onda ieri sera il quarto e ultimo appuntamento dello spin off di Amici di Maria De Filippi che vede gareggiare personaggi già noti, al posto dei consueti esordienti, con finalità benefiche. A sfidarsi nella finale del programma, il cui vincitore è stato decretato dal televoto del solo pubblico a casa, sono stati i cantanti Michele Bravi e Irama e i ballerini Alessio Gaudino e Umberto Gaudino, quest’ultimo chiamato a sostituire nella corsa verso il podio i Kolors e il loro frontman Stash che hanno rinunciato a concorrere, spiegando di aver avuto fin troppe opportunità e di voler lasciare quindi il posto ad altri. Ebbene, il vincitore di Amici Speciali è Irama, che ha avuto la meglio su Bravi.

Nel corso del programma, trasmesso in prima serata su Canale 5, hanno fatto compagnia ai finalisti anche i concorrenti della squadra bianca e della squadra blu non più in corsa, ovvero Gaia Gozzi, Random, Giordana Angi, Alberto Urso, i Kolors e i ballerini Andreas Muller, Gabriele Esposito e Javier Rojas. J-Ax, ospite della puntata, ha presentato al pubblico il suo nuovo singolo “Una vogli assurda”. In studio anche i giudici Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello, Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e i quattro rappresentanti di network radiofonici Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia, Federica Gentile per Rtl 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.