Amici: chi è Gaia Gozzi, la vincitrice dell'edizione 2020

Gaia Gozzi è la vincitrice di Amici 2020: ha vinto l'edizione del talent di Maria De Filippi battendo il ballerino Javier, secondo e la collega Giulia Molino. Una rivincita dopo essere arrivata seconda ad X Factor nel 2016, e dopo essere scartata alle selezioni proprio da Amici nel 2018.

22 anni, italo-brasiliana, Gaia è nata a Viadana (Mantova) ma vive a Milano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola e nel 2016 partecipa alla decima edizione di X Factor nella squadra di Fedez (Under Donna), arrivando fino alla finale e classificandosi 2°. A dicembre del 2016 pubblica il suo album di esordio "New dawns".

Sciolto il contratto con la major Sony, si presenta già nel 2018 ai provini per “Amici” ma viene scartata. Lo scorso autunno invece è riuscita ad entrare nella scuola di via Tiburtina. Arriva fino alla finale, dove si contende la vittoria nella sezione canto con Giulia Molino, dopo l’eliminazione di Nyv.

Nel frattempo pubblica “Genesi”, nuovo album, che esce nuovamente con Sony (qua la recensione), e che comprende “Chega”, l’inedito spesso cantato in trasmissione. Alla produzione del disco partecipano Simon Says (Simone Privitera), già mente di progetti come Lush & Simon, 7Tales, Outofsync e Looneys, Machweo (Giorgio Spedicato) ed Antonio Filippelli (braccio destro di Levante, qui ha curato la produzione di “Stanza 309”), Antonio Dimartino, Piero Romitelli, Gerardo Pulli, Gianluigi Fazio e Andrea Bonomo (che compaiono qui e là come autori).