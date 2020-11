I Pinguini Tattici Nucleari si fanno ancora una volta portavoce della loro generazione

“Vive dentro due Vans, nella maglia dei Guns / Vuole fare l'attrice, ma mamma no”, canta Riccardo Zanotti all’inizio del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, intitolato “Scooby Doo”. Il brano esce oggi - 13 novembre - nove mesi dopo la partecipazione del gruppo bergamasco alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, grazie alla quale la band in gara con il brano “Ringo Starr” è riuscita a farsi conoscere dal pubblico nazionalpopolare e a sfuggire in qualche modo alla definizione di “band più indie”, affibiatale da Amadeus poco prima del suo debutto sul palco dell’Ariston.

Il brano, che segue la pubblicazione del singolo “La storia infinita” e anticipa l’uscita del nuovo Ep di Zanotti e compagni, “Ahia!”, in arrivo sui mercati il prossimo 4 dicembre, riprende l’umorismo e lo spirito che da sempre contraddistinguono i Pinguini Tattici Nucleari. Sulla scia delle altre canzoni della formazione bergamasca, piene di riferimenti a situazioni condivisibili da tutti o di citazioni di ogni tipo (dalle menzioni ai grandi artisti, come - per esempio - quella all’ex Beatle in “Ringo Starr”, fino ai richiami di realtà familiari ai millenial come la serie di videogiochi “The Sims” citata in “Sashimi”), in “Scooby Doo” il gruppo si fa ancora una volta portavoce della sua generazione, confrontandosi nuovamente con il tema della crescita e dell’evoluzione personale. Questa volta i Pinguini Tattici Nucleari lo fanno raccontando la storia di alcune ragazze che il frontman della band - come spiegato dallo stesso Zanotti in un comunicato stampa - ha conosciuto durante la sua vita. Il brano, inoltre, “vuole ricordare a tutti una cosa importante, e cioè che spesso i mostri più spaventosi non sono altro che persone normali con indosso delle maschere”. “Siamo figure losche, facciam male alle mosche / Togliamoci la maschera alla Scooby Doo / Voglio quello che tu non mi mostri / I tuoi demoni e tutti i tuoi mostri”, recita, infatti, il ritornello del singolo.

Ascoltando “Scooby Doo”, in un primo momento si ha l’impressione che Riccardo Zanotti e compagni si siano spinti oltre la vivacità e l’orecchiabilità della loro musica, con il brano che si apre con suoni elettronici che sembrano rubati alla trap o all’urban. Il singolo, però, torna subito a rincorrere quelle atmosfere pop che rendono la canzone facile da canticchiare, su cui si costruisce l’ambiente sonoro targato Pinguini Tattici Nucleari, con la chitarra elettrica che si inserisce nel ritornello e nelle parti strumentale per dare struttura al pezzo.

Il prossimo disco della band bergamasca includerà sette canzoni, tra cui “La storia infinita”, pubblicata il 28 agosto scorso, e il brano di Zanotti e soci condiviso oggi. L’ep “Ahia!”, che porta lo stesso titolo del primo romanzo scritto dal frontman del gruppo, è un lavoro nato lo scorso marzo, durante il primo lockdown, poco dopo la partecipazione dei Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020. “Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi, e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre, quindi ‘Ahia!’ ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro”, ha dichiarato la formazione di Bergamo, che ha dato alle stampe il suo ultimo album in studio, “Fuori dall’hype", il 5 aprile 2019. La più recente prova sulla lunga distanza dei Pinguini Tattici Nucleari (la prima pubblicata per una major) è tornata nei negozi lo scorso febbraio sotto forma di repack, dal titolo “Fuori dall’hype Ringo Starr” , che contiene - tra gli altri - il singolo sanremese “Ringo Starr”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Ahia!”:

1. Scooby Doo

2. Scrivile Scemo

3. Bohémien

4. Pastello Bianco

5. La storia infinita

6. Giulia

7. Ahia!