Judas Priest: esce il primo libro autorizzato dalla band inglese

I Judas Priest festeggiano la loro lunga storia con un libro di 648 pagine intitolato 'Judas Priest - 50 Heavy Metal Years' in arrivo sul mercato all'inizio del prossimo mese di dicembre.

Questo è il primo libro autorizzato sulla band che si avvale del contributo di tutti i membri attuali del gruppo e del giornalista Mark Blake. '50 Heavy Metal Years' contiene anche centinaia di fotografie di Ross Halfin, Neil Zlozower, Mark Weiss, Fin Costello, Oliver Halfin e altri ancora. Mark Wilkinson, che ha curato l'artwork di sei album della formazione di Birmingham, ha disegnato la copertina.

Il chitarrista Glenn Tipton in un comunicato stampa ha dichiarato: "Abbiamo capeggiato l'immaginario visivo del metal, dandogli nuova vita e tutto questo è immortalato per sempre nelle pagine di questo libro".

Il fotografo Ross Halfin, che ha contribuito alla stesura del volume dal canto suo, ha detto: "Ho fotografato i Judas Priest dal 1978 fino ad oggi e di tutte le band con cui ho lavorato sono una delle più piacevoli. Dovete amare il potente Priest."

Del libro ne saranno pubblicate quattro versioni. La Standard Edition esce in un cofanetto in tessuto laminata di rosso, mentre la Deluxe Edition, in tiratura limitata a 500 copie numerate, è rilegata in pelle nera con lamina d'oro e un'immagine lenticolare sul davanti, questa contiene anche un manifesto pieghevole. Verranno prodotte solo 100 copie della Glenn Tipton Parkinson’s Foundation Charity Edition che contiene una copertina blu in un cofanetto di stoffa con lamina blu. Tutti i proventi andranno alla Glenn Tipton Parkinson’s Foundation, fondata nel 2018 dopo che il chitarrista ha rivelato che gli era stata diagnosticata la malattia. Da ultimo, c'è la Epic Leather and Metal Edition, di formato più grande ed è disponibile in un cofanetto di metallo nero fustellato. Questa versione, limitata a 100 copie, è rilegata in pelle nera imbottita con lamina d'oro e un'immagine lenticolare, ha un manifesto al suo interno. Tutte le versioni, tranne la Standard Edition, sono autografate personalmente da Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill, Richie Faulkner e Scott Travis.