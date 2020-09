Jaded Hearts Club: guarda il video del singolo "Love’s Gone Bad"

Nell'attesa di pubblicare, il 2 ottobre, il primo album "You've Always Been Here", i Jaded Hearts Club – supergruppo formato da Nic Cester (Jet) e Miles Kane (The Last Shadow Puppets), Graham Coxon (Blur), Jamie Davis, Matt Bellamy (Muse) e Sean Payne (Zutons) - hanno pubblicato il singolo, "Love’s Gone Bad". Il brano è accompagnato da un video girato al Moth Club di Londra.

Il primo singolo tratto dal disco di prossima uscita, la cover della canzone del 1962 degli Isley Brothers "Nobody But Me", è stato pubblicato dai Jaded Hearts Club lo scorso mese di marzo. Con Miles Kane alla voce solista.