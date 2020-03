Jaded Hearts Club Band, esce il singolo “Nobody but Me”

La Jaded Hearts Club Band, il supergruppo formato da musicisti quali il frontman dei Muse Matt Bellamy, Miles Kane e Graham Coxon dei Blur, hanno pubblicato il loro primo singolo, “Nobody but Me”. La canzone è una cover del brano del 1962 degli Isley Brothers.

New music! You can listen now to "Nobody But Me" in Spotify! 🎶 https://t.co/oqFDcXV55Y — The Jaded Hearts Club (@JadedHeartsClub) March 2, 2020

L'uscita di questo singolo giunge dopo che la formazione si è esibita come Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club in concerto in tutto il mondo nel 2017, supportando il live del frontman degli Who Roger Daltrey alla Royal Albert Hall di Londra. Oltre a Bellamy, Kane e Coxon, la band è formata anche dal chitarrista Jamie Davis e dal batterista degli Zuton Sean Payne.

Descrivendo il brano, fortemente connotato dal Northern Soul, Matt Bellamy ha detto:

“Di recente ho letto da qualche parte, e la cosa mi ha fatto ridere, che il rock è il nuovo jazz. Sta diventando un genere esoterico, ma ha ancora una grande importanza storica e culturale. Come il jazz, che spesso reinventa vecchie canzoni, i Jaded Hearts Club continuano la tradizione di come hanno iniziato band quali Beatles e Stones, trovando grandi standard soul e blues e registrandoli in uno stile più moderno.”

Il chitarrista Jamie Davis, che ha fondato il gruppo nel 2017, ha aggiunto:

“Vivendo a Los Angeles sembra che nessuno abbia mai sentito parlare di Northern Soul. Noi adoriamo la storia di come il nord dell'Inghilterra si innamorò della musica soul americana anche dopo che ha smesso di avere delle hits e di usare quella musica come colonna sonora per una buona serata.”

La band quando si esibì a Los Angeles nel 2018 propose una selezione di classici del rock quali “My Generation” degli Who, “Sunshine Of Your Love” dei Cream, “Back In The USSR” dei Beatles e “Money” dei Pink Floyd.