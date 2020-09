Ben Harper, in arrivo l'album strumentale 'Winter Is For Lovers'. Ascolta

Si intitola "Winter Is For Lovers" il nuovo album di Ben Harper: il disco - completamente strumentale, composto da quindici tracce e anticipato dal primo estratto "Inland Empire", già reso disponibile in Rete (si veda frame video qui sotto) - verrà lanciato sui mercati nel corso del prossimo autunno, in una data ancora da confermare.

Riguardo il lavoro - ideale successore di "No Mercy in This Land", il disco realizzato con Charlie Musselwhite pubblicato nel 2018 - il cinquantenne artista di Pomona, California, ha spiegato:

"Questo è il mio primo album interamente strumentale. È semplice, essenziale, ci siamo solo io e la mia chitarra lap steel. Suona quasi spoglio e intimo proprio come speravo, perché è come se suonassi nel tuo soggiorno. A primo ascolto potrebbe sorprenderti perché è davvero ridotto all’osso, a differenza di molti altri brani e album di oggi. Sono un grande fan del flamenco, della musica classica, di quella hawaiana e della chitarra blues e spero di avere in qualche modo rappresentato tutte queste influenze in 'Winter Is For Lovers'. Ci è voluto un po’ per comporre quest’album, che mi ha posto davanti una sfida completamente nuova. Registrare un intero album solo con una chitarra, senza alcun testo, è stato molto più impegnativo rispetto ai lavori precedenti, ma anche più gratificante"

Ecco, di seguito, la tracklist di "Winter Is For Lovers":

1. Istanbul

2. Manhattan

3. Joshua Tree

4. Inland Empire

5. Harlem

6. Lebanon

7. London

8. Toronto

9. Verona

10. Brittany

11. Montreal

12. Bizanet

13. Toronto (Reprise)

14. Islip

15. Paris