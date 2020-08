Taylor Swift regala ai negozi di musica indipendenti i suoi album autografati

Lo scorso 24 luglio Taylor Swift ha pubblicato, a sorpresa, il suo ottavo album in studio, “Folklore”. Raccontano ora i negozi di dischi indipendenti a stelle e strisce, riferisce l’edizione statunitense di Billboard, che diverse copie autografate del disco sono state loro recapitate, un regalo che probabilmente la cantautrice newyorkese ha voluto fare alle piccole realtà fuori dal circuito delle catene. Racconta ad esempio Angie Roloff di Strictly Discs, nel Wisconsin, alla Bibbia del music biz: “Non eravamo autorizzati a parlarne fino a che i CD non fossero stati nelle nostre mani dopodiché avremmo potuto postare sui social così che le persone potessero venire a trovarci. E l’altra condizione era che fosse solo per i clienti locali, non per mandarli a persone fuori dall’immediatezza della nostra area”. I CD autografati, racconta sempre Roloff, sono stati fatti fuori in qualche ora. Alcuni fan che sono riusciti a impossessarsi delle preziose copie hanno condiviso qualche scatto sui social:

We are seeing people post selfies with their #folklore merch! Let us see what you got! #folkloredeluxe



Free shipping on all U.S. orders until 11:59pm ET tonight at https://t.co/ZSGtuHSAkb! — Taylor Nation (@taylornation13) August 20, 2020

BEST. COUSIN. EVER.



after freaking out and calling every record store that’s within a driveable distance, my cousin that lives STATES away was able to pick me up one from her local record store. i can’t wait to get my signed folklore cd!! 😭💞 @taylorswift13 @taylornation13 pic.twitter.com/1Dc22Yd425 — Chase 🖤’s folklore (@heychaseloI) August 21, 2020

L’iniziativa non è la sola della voce di “Love Story” di questi giorni che ha donato 23mila dollari a una studentessa, aspirante matematica, in difficoltà economiche, per permettere alla ragazza di intraprendere il suo percorso universitario. Si tratta di Vitoria Mario, una giovane di origini portoghesi non provvista dei requisiti richiesti dal governo britannico per accedere ai finanziamenti statali a sostegno degli studi.

“Folklore” - qui la nostra recensione - è uscito a un solo anno di distanza dal precedente “Lover”. Taylor Swift ha debuttato nel mercato del disco nel 2006 con l’album “Taylor Swift”.