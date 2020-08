Billie Eilish canta ‘My future’ alla Convention Democratica del 2020: video

Alla terza serata della Convention Democratica del 2020, la prima virtuale - a causa dell’emergenza Coronavirus - nella storia degli Stati Uniti, ha preso parte, come annunciato precedentemente, anche la popstar losangelina. Durante la convention per la nomina ufficiale alle presidenziali degli USA di Joe Biden, Billie Eilish - in collegamento - ha presentato dal vivo, per la prima volta, il suo più recente singolo, “My future”, il primo inedito dalla pubblicazione del suo album di debutto, "When we all fall asleep, where do we go?" (leggi qui la nostra recensione) e dall’uscita della canzone per la colonna sonora del nuovo film di 007, “No time to die”.

Oltre a offrire il suo contributo musicale, la 18enne cantautrice californiana - fra gli artisti coinvolti nella convention come, tra gli altri, Chicks, John Legend, Leon Bridges e Jennifer Hudson - ha incoraggiato i propri fan a supportare la causa democratica alle prossime elezioni presidenziali americane, attraverso un discorso condiviso dalla Eilish anche sui suoi canali social.

Tra coloro che appoggiano Joe Biden nella corsa per la Casa Bianca c’è anche Bruce Springsteen. La canzone del Boss “The rising” - brano scritto dal rocker del New Jersey dopo la tragedia dell'11 settembre del 2001 - è stata utilizzata dal candidato democratico come sigla della campagna elettorale e fa da colonna sonora al video, nel quale compare anche Springsteen, mostrato per la prima volta durante la prima serata della Convention Democratica di quest’anno.