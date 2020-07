Billie Eilish si trasforma in un cartone animato: ecco l'inedito "My Future". Ascolta e guarda il video.

Billie Eilish si trasforma in un cartone animato nel nuovo singolo “My Future”, il primo inedito dalla pubblicazione del suo primo album "When we all fall asleep, where do we go?" (progetto uscito nel marzo del 2019, disco di platino in Italia) e dall’uscita del brano per la colonna sonora di 007 “No Time To Die” (febbraio 2020). Si tratta di una canzone dall'impatto introspettivo, scritta durante la quarantena, in cui la cantante sogna di "incontrare il futuro", di cui è davvero innamorata, sconfiggendo la solitudine. Un modo per conoscersi, per affrontare il domani e far scomparire la pioggia, cioè le preoccupazioni, sotto cui cammina per buona parte del video. Nel video diretto da Andrew Onorato, le due parti della canzone, quella più soft e quella più jazzata, si mostrano sotto condizioni atmosferiche diverse. Nella seconda parte del video spunta il sole, la voce di "Bad Guy" è più solare, va incontro proprio a quel futuro che desidera, senza lasciarsi andare a sentimenti più fugaci. “My Future” è in sostanza una lettera d'amore e speranza indirizzata a se stessa, quindi di riflesso a tutti.

Il 2020, nonostante la cancellazione del suo tour mondiale, ha regalato all'artista grandi riconoscimenti. Dopo aver sbancato i Grammy Awards (l'artista più giovane a vincere in tutte le categorie principali aggiudicandosi cinque vittorie in totale) e aver ammaliato tutti durante la notte degli Oscar, la pluripremiata Billie Eilish ha firmato e presentato all’ultima edizione dei Brit Awards "No time to die", brano ufficiale del prossimo film di James Bond: è la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato il brano portante della colonna sonora di un film della saga di 007.