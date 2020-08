Addio al bassista degli UFO Pete Way: aveva 69 anni

A un paio di mesi dalla dipartita dell’ex chitarrista degli UFO Paul “Tonka” Chapman, venuto a mancare il 9 giugno scorso, si è spento anche il bassista, tra i fondatori della band, inizialmente battezzata Hocus Pocus, Pete Way. Il musicista britannico è presente in tutti i dischi della formazione hard rock da “UFO 1” (1970) a “Mechanix” (1982) e da “High Stakes & Dangerous Men” (1992) a “The Monkey Puzzle” (2006) con l’eccezione dell’album del 1993 “Heaven's Gate (Live)”. Way aveva 69 anni ed è mancato il 14 agosto: qualche mese fa aveva avuto un incidente non meglio dettagliato che era costato all’artista diverse lesioni. “L’iconico bassista Pete Way, fondatore di UFO, Waysted e, più recentemente, The Pete Way Band, è morto”, si legge sulla pagina Facebook ufficiale del musicista. Il post prosegue così:

Ha riportato gravi ferite in un incidente due mesi fa e ha combattuto duramente fino a che non è riuscito a sopravvivere alle lesioni alle 11.34 di oggi. Sua moglie, Jenny, era al suo fianco.

Presente fino al primo scioglimento della band nel 1983, quando gli UFO un anno dopo hanno rimesso in piedi il gruppo Pete Way non è tornato tra le fila della band, fino agli anni Ottanta. Dopo una nuova rottura il cantante Phil Mogg e Way hanno ridato vita agli UFO nel 1991. Nel 2008 Pete Way ha definitivamente lasciato la band britannica per ragioni di salute.

Il musicista, che ha dovuto fronteggiare negli anni diversi problemi di salute, incluso un infarto nel 2016, ha suonato anche il basso nel corso del “Diary of a Madman Tour” di Ozzy Osbourne tra il 1981 e il 1982. Tanto l’ex Black Sabbath quanto il già compagno di band di Ozzy Geezer Butler hanno ricordato Way sui loro social: