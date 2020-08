Roger Waters, ecco la versione 'da quarantena' di due brani dei Pink Floyd: video

Il già bassista, cantante e autore dei Pink Floyd ha pubblicato sui suoi profili social e su YouTube un video che vede Roger Waters e i musicisti della sua band (Dave Kilminster, Joey Waronker, Jess Wolfe e Holly Laessig dei Lucius, Gus Seyffert, Jonathan Wilson, Jon Carin, Bo Koster), eseguire due brani della leggendaria band britannica tratti da “The Wall”. Le canzoni registrate da Waters e dagli altri musicisti, ognuno da un luogo diverso per rispettare le regole del distanziamento sociale, sono “Vera” e “Bring the Boys Back Home”.

Nella didascalia che accompagna il video, per presentare il primo dei due brani dei Pink Floyd, il quale cita direttamente Vera Lynn - la cantante inglese scomparsa lo scorso giugno all’età di 103 anni - Roger Waters ha scritto:

“La Vera in questione è Vera Lynn. È stata una cantautrice inglese, molto famosa durante la seconda guerra mondiale. Il suo più grande successo è stato ‘We’ll meet again’. Era generalmente nota come la ‘Forces sweetheart’. La nostra Vera, che è ricordata con molto affetto in Gran Bretagna, è morta sei settimane fa all'età di 103 anni. Ha avuto una vita piuttosto lunga, che sia benedetta”.

“Mio padre non tornò mai a casa, ma almeno nel 1944 stava davvero combattendo per difendere la sua casa”, si legge nella parte del testo di Waters che introduce “Bring the Boys Back Home”. Continua: “Non come adesso. Ora i ragazzi combattono e muoiono nelle guerre coloniali in modo che qualche ricco stronzo può arricchirsi. Se dipendesse da me, li porterei tutti a casa domani”.

Qualche giorno fa Roger Waters ha condiviso una cover, realizzata insieme a Jess Wolfe e Holly Laessig dei Lucius, di "Hello In There", canzone scritta dallo scomparso John Prine e originariamente pubblicato nell'eponimo album di debutto del cantaitore americano del 1971. Recentemente l'ex Pink Floyd ha condiviso un'altra anticipazione tratta dalla sua prossima uscita “Us + Them”, il film di Sean Evans dedicato al tour 2017/18 del musicista inglese che arriverà sui mercati il prossimo 2 ottobre. Si tratta del video di “Time” - brano della band britannica incluso nell’album del 1973, “The Dark Side of the Moon”.