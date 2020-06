Addio a Vera Lynn: aveva 103 anni

È scomparsa all'età di 103 anni Vera Lynn, cantante inglese, la 'Forces' sweetheart', perché le sue canzoni allietavano i soldati britannici spediti a contrastare le truppe tedesche di Hitler. Lo riporta la BBC, scrivendo che ne dà notizia la famiglia.

Vera Lynn fu una vera e propria istituzione della musica inglese, tanto da venire citata dai Pink Floyd nell'album "The wall" ("Does anybody here remember Vera Lynn?/Remember how she said that/We would meet again/Some sunny day?/Vera! Vera!/What has become of you?"), nata nel 1917, l'anno in cui Giuseppe Ungaretti compose "Mattina" e Lenin tornò in patria. In Italia i telefoni erano pochi e ancora non si poteva chiamare a New York perché il collegamento non esisteva; la auto erano scarse, riservate ai gran signori. In quell'anno Vera già c'era.



Dame Vera, che nel 2009 divenne la più anziana artista britannica ad andare al numero uno in classifica con l'antologia "We'll meet again", dagli anni sessanta aveva abitato a Ditchling nel Sussex.