Roger Waters, online la cover di 'Hello In There' di John Prine: ascolta

Il già bassista, cantante e autore dei Pink Floyd Roger Waters ha reso disponibile sui propri canali social ufficiale una rilettura, realizzata insieme a Jess Wolfe e Holly Laessig dei Lucius, di "Hello In There", brano scritto dallo scomparso John Prine originariamente pubblicato nell'eponimo album di debutto del cantaitore americano del 1971 - e successivamente reinterpretata anche da, tra gli altri, Bette Midler, Kris Kristofferson con Joan Baez, 10,000 Maniacs e Cher.

"Suonai 'Hello in There' con John Prine al Newport Folk Festival nel 2017", ha spiegato Waters, "Sono ricordi preziosi".

Sul canale YouTube ufficiale del festival - entrato di diritto nella storia del rock per aver ospitato, nel 1965, la controversa (all'epoca) "svolta elettrica" di Bob Dylan - è stata resa disponibile la versione integrale di "Our Voices Together": diretto da Josh Goleman e prodotto da Robrt Dyer, Jay Sweet e Christopher Capotosto, il lungometraggio è stato realizzato grazie ai contributi di artisti di primo piano come, oltre a Waters, Brandi Carlile, Courtney Barnett, James Taylor, Jason Isbell, Langhorne Slim, Margo Price, Phoebe Bridgers, Tom Morello e molti altri.

Le donazioni effettuale sulla pagina YouTube ufficiale del festival verranno devolute ai musicisti messi in difficoltà finanziaria dalla pandemia da Covid-19.

Prine è morto all'inizio dello scorso mese di aprile proprio per le conseguenze del Coronavirus. Per ricordarlo, Waters postò sui suoi canali social ufficiali una versione di "Paradise", brano che l'artista pubblicò originariamente sempre nel suo album del 1971: