Jaded Hearts Club, ascolta la cover di 'We’ll Meet Again' di Vera Lynn

Il frontman dei Muse Matt Bellamy ha condiviso sul proprio account Instagram ufficiale una cover realizzata con i Jaded Hearts Club di "We’ll Meet Again", brano scritto da Ross Parker e Hugh Charles portato al successo dalla cantante britannica Vera Lynn nel 1939: come già riferito da Rockol, ad accompagnare il frontman del trio rock britannico in questo nuovo progetto - per il quale Bellamy si è reinventato bassista - sono il già leader dei Jet Nic Cester, Miles Kane, il chitarrista dei Blur Graham Coxon, il chitarrista Jamie Davis e il batterista degli Zutons Sean Payne.

Nel filmato il brano è mixato a un'altra cover realizzata dai Jaded Hearts Club, quella di "Reach Out I’ll Be There", brano dei Four Tops "fuso" a quello della Lynn dalla BBC, che ha usato i due spezzoni come sigla di un servizio dedicato alla finale della Football Association Challenge Cup, che ha visto l'Arsenal battere il Chelsea per due reti a una.

I Jaded Hearts Club pubblicheranno il loro album di debutto, "You’ve Always Been Here", il prossimo 2 ottobre: il disco sarà composto da riletture di classici come "I Put A Spell On You" (registrata per la prima volta da Screamin' Jay Hawkins nel 1956), "Have Love, Will Travel" di Richard Berry, già interpretata da - tra gli altri - Sonics, Paul Revere and the Raiders e Bruce Springsteen, "Nobody but Me" degli Isley Brothers e "Fever" di Eddie Cooley e Otis Blackwell, portata al successo da Peggy Lee nel '58. Ecco, di seguito, la tracklist dell'album:

‘We’ll Meet Again’

‘Reach Out I’ll Be There’

‘Have Love Will Travel’

‘This Love Starved Heart Of Mine (It’s Killing Me)’

‘Nobody But Me’

‘Long And Lonesome Road’

‘I Put A Spell On You’

‘Money’

‘Why When The Love Is Gone’

‘Love’s Gone Bad’

‘Fever’