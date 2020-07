Robert Plant pubblica una nuova canzone tratta dalla sua antologia. Ascolta.

L'ex Led Zeppelin Robert Plant ha pubblicato "Charlie Patton Highway (Turn it Up, Pt. 1)", canzone tratta dall'antologia "Digging Deep", in uscita il 2 ottobre per sua etichetta Es Paranza."Mi sono perso in America / mi sto capovolgendo", canta Plant su una chitarra lenta. In merito al pezzo ha spiegato:

"Ho trascorso del tempo nella regione collinare del Mississippi settentrionale. Ho guidato la mia auto attraverso le strade secondarie del Delta, ascoltando le straordinarie proteste alla radio AM del Mississippi. Stavo guardando il mio mondo e i miei tempi da questo luogo sconosciuto e mi sono trovato dentro a una realtà da incubo e di mezze verità".



"Charlie Patton Highway (Turn it Up, Pt. 1)" è contenuta anche nel nuovo album dei suoi Band of Joy. È una delle tre canzoni presentate come inedite di "Digging Deep", insieme a "Nothing Takes the Place of You" e "Too Much Alike" (Feat. Patty Griffin). L'antologia sarà su due cd con 26 brani e i tre inediti. Include contributi di Griffin, Jimmy Page, Buddy Miller, Phil Collins, Nigel Kennedy, Richard Thompson e altri. Nel doppio album del cofanetto saranno poi incluse canzoni come "Rainbow", "Hurting kid", "Shine it all around", "Ship of fools", "Dance with you tonight", "Wreckless love", "Falling in love again" e "Promised land", ripercorrendo quasi quarant'anni di carriera da solista (il suo primo album post-Led Zeppelin, "Pictures at eleven", uscì nel 1982).