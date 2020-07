Robert Plant: a ottobre il nuovo disco, con tre inediti - TRACKLIST / COPERTINA

Ventisette classici e tre inediti: sono i primi dettagli di "Digging deep: subterranea", il nuovo disco di Robert Plant. Il già cantante dei Led Zeppelin torna sulle scene discografiche con un doppio cd che ripercorre tutta la sua carriera: uscirà per la sua etichetta, Es Paranza, il 2 ottobre prossimo. Le tracce descritte come inedite sono "Nothing takes the place of you" (scritta dal musicista di New Orleans Toussaint McCall, fu registrata da Plant per il film "Winter in the blood", ma alla fine non comparve nella colonna sonora della pellicola diretta da Alex e Andrew J. Smith), "Charlie Patton highway (Turnt it up - Part 1)" (che sarà contenuta anche nel nuovo album dei suoi Band of Joy) e "Too much alike" (in duetto con Patty Griffin).

Nel doppio album del cofanetto saranno poi incluse canzoni come "Rainbow", "Hurting kid", "Shine it all around", "Ship of fools", "Dance with you tonight", "Wreckless love", "Falling in love again" e "Promised land", ripercorrendo quasi quarant'anni di carriera da solista (il suo primo album post-Led Zeppelin, "Pictures at eleven", uscì nel 1982).

Di seguito, copertina e tracklist di "Digging deep: subterranea":

CD1

Rainbow Hurting Kind Shine It All Around Ship of Fools Nothing Takes the Place of You Darkness, Darkness Heaven Knows In the Mood Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1) New World Like I’ve Never Been Gone I Believe Dance with You Tonight Satan Your Kingdom Must Come Down Great Spirit (Acoustic)

CD2