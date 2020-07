I Run The Jewels e Travis Barker hanno realizzato una nuova canzone insieme. Ascolta.

Travis Barker ha condiviso una nuova traccia realizzata con i Run The Jewels, il singolo appena uscito si chiama "Forever". Il batterista dei Blink-182, già nel 2014, aveva collaborato con Killer Mike ed El-P in "All Due Respect", pezzo dell'album "Run The Jewels 2". Nell'ultimo album, "RTJ4", una gemma per il genere, è contenuta una canzone intitolata "Walking in the snow”. Il brano del duo rap statunitense contiene una strofa ispirata alla tragica fine di Eric Garner, morto a causa della "chokehold" (presa per il coppino) praticata su di lui da un poliziotto a New York, sei anni fa. Impossibile non notare la corrispondenza con le ultime parole pronunciate da George Floyd, la cui uccisione è all'origine delle proteste che si sono accese in questi mesi prima negli Stati Uniti, estendendosi poi in altre parti del mondo, Italia compresa. I Run The Jewels hanno più volte comunicato di supportare i manifestanti.

Caricamento video in corso Link