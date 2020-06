Run the Jewels e la strofa profetica: "I can't breathe"

Nell'ultimo album, "RTJ4", pubblicato in questi giorni dal duo rap statunitense costituito da Jaime "El-P" Meline e Michael "Killer Mike" Render, è contenuta una canzone intitolata "Walking in the snow”. Come ha fatto notare fra i primi il collega Giovanni Ansaldo su "Internazionale", la canzone contiene una strofa ispirata alla tragica fine di Eric Garner, morto a causa della "chokehold" (presa per il coppino) praticata su di lui da un poliziotto a New York, sei anni fa.

Queste le parole di Killer Mike:



“And you so numb you watch the cops choke out a man like me, And ’til my voice goes from a shriek to whisper, ‘I can’t breathe'.”



Impossibile non notare la corrispondenza con le ultime parole pronunciate da George Floyd, la cui uccisione è all'origine delle proteste che si sono accese nei giorni scorsi prima negli Stati Uniti, estendendosi poi in altre parti del mondo, Italia compresa.

Non una coincidenza, ma quasi una profezia.

Qui la canzone: