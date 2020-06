Proteste negli Usa: i Run the Jewels raccolgono fondi per aiutare i manifestanti con il loro disco

I Run the Jewels hanno deciso di supportare gli attivisti che stanno ormai da giorni protestando nelle principali città degli Stati Uniti per chiedere giustizia per George Floyd, il 46enne afroamericano morto dopo essere stato ammanettato e immobilizzato a terra da un agente bianco, e dunque per la giustizia, il cambiamento e l'uguaglianza negli Stati Uniti. Il duo hip hop statunitense composto da El-P e Killer Mike ha pubblicato con due giorni d'anticipo rispetto alla data prevista per l'uscita - era stata fissata per domani, venerdì 5 giugno - il nuovo album "Run the Jewels 4", ha deciso di rendere disponibile il disco sul proprio sito ufficiale gratuitamente, ma con la possibilità di effettuare donazioni, pubblicando una lista di organizzazioni coinvolte nelle proteste negli Usa. Tra queste anche la National Lawyers Guild, che tra le altre cose fornisce rappresentanza legale per i manifestanti.

El-P e Killer Mike hanno commentato così la decisione di pubblicare il disco in anticipo:

"Fanculo, perché aspettare? Il mondo è infestato di cazzate quindi ecco qualcosa di crudo da ascoltare mentre affrontate tutto ciò. Speriamo che vi porti un po’ di felicità. Siate speranzosi là fuori e grazie per aver dato l’opportunità a due amici di essere ascoltati e di fare ciò che amano".

L'album vede la collaborazione di Pharrell Williams, Zac de la Rocha, Mavis Staples, 2 Chainz, Josh Homme, DJ Premier e altri ospiti.