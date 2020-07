Beyoncé, ecco "Black is King": la popstar balla scatenata in un magazzino abbandonato

"Black is King", il suo nuovo album visivo di Beyoncé, frutto della collaborazione con Disney+ (piattaforma su cui è possibile vedere il progetto da oggi), è una sorta di prosecuzione della colonna sonora della versione in live action de "Il re leone" che la popstar afroamericana curò lo scorso anno. Il progetto ha visto infatti Beyoncé realizzare un vero e proprio concept album ispirato alla storia raccontata dal classico Disney, coinvolgendo solamente artisti di colore. "Black is King" è girato in diverse location. La fotografia del film cattura la bellezza delle persone e dei paesaggi attraverso i continenti. Da New York, a Los Angeles, al Sud Africa, all’Africa Occidentale, fino a Londra e al Belgio. Lo straordinario cast di attori e ballerini è originario di tutti questi luoghi e ha influenzato il ricco quadro del film e la vibrante coreografia. Artisti del calibro di Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell, Jay-Z e Blue Ivy Carter sono apparsi sul set. Il nuovo video rilasciato questa notte è sul brano "Already" cui la popstar collabora con Shatta Wale & Major Lazer. Nel video balla scatenata fra magazzini abbandonati e natura.

Caricamento video in corso Link

Scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo dalla stessa voce di "Listen" attraverso la sua Parkwood Entertainment, la società di produzione da lei fondata nel 2008, il visual album è stato anticipato anche dal singolo "Black Parade", pubblicato lo scorso mese. È stato descritto come "un memoriale della cultura black" e "una storia per i posteri che comunica e ricostruisce il presente. Un'unione di culture e credi condivisi tra le generazioni".