Addio al trombettista Eddie Gale, 'Ambassador of Jazz' di San Jose

È venuto a mancare venerdì scorso, 10 luglio, il trombettista jazz Eddie Gale: il musicista, noto soprattutto per la sua collaborazione con la Sun Ra Arkestra e con Cecil Taylor, aveva 78 anni ed era malato di tumore. Gala ha trascorso buona parte della sua vita a San Jose, nel nord della California, insegnando e diffondendo il jazz tra la comunità, un impegno che gli è valso l'onorificenza, conferitagli dal sindaco della città, di "Ambassador of Jazz" di San Jose

Eddie Gale è nato nel quartiere newyorkese di Brooklyn e ha studiato la tromba con Kenny Dorham, avvicinandosi al mondo del free jazz e finendo per comparire all’interno di “Unit Structures” (1966) di Cecil Taylor. Nel 1960 poi il batterista C. Scoby Stroman ha presentato il trombettista a Sun Ra, ponendo le basi per un legame che sarebbe durato a lungo: Eddie Gale ha collaborato nel corso degli anni Sessanta e Settanta con la Sun Ra Arkestra tanto in studio quanto in tour ed è presente nel disco della formazione del 1978 “Lanquidity”.

All’inizio degli anni Settanta, dopo aver pubblicato i suoi album solisti “Ghetto Music” (1968) e “Black Rhythm Happening” (1969) il jazzista ha dato il via a una collaborazione con la Stanford University, in California, per poi trasferirsi definitivamente nello Stato, a San Jose. Lo scorso anno il musicista statunitense è entrato nella Black Legends Hall of Fame.