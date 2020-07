Ennio Morricone, il tributo di Roger Waters: 'La sua melodia mi seguirà come un fantasma'

"La melodia del Maestro Morricone mi seguirà come un fantasma per il resto dei miei giorni": Roger Waters ha affidato il suo ricordo di Ennio Morricone, con il quale collaborò nel 1998 per un brano della colonna sonora de "La leggenda del pianista sull'oceano" di Giuseppe Tornatore, "Lost boys calling", ad un messaggio inviato all'Associazione Compositori Musica per Film, unione di categoria fondata a Roma nel 2017, di cui è socio onorario. L'ex Pink Floyd, ricordando la sua collaborazione con il grande compositore e direttore d'orchestra, scomparso nella Capitale nella notte tra il 5 e il 6 luglio, ha scritto:

"Le luci dei riflettori si affievoliscono e i ragazzi si congedano. Le note finali giacciono mute sulla sabbia e nel silenzio della tomba. Riesco ancora a sentire quei ragazzi persi che chiamano. Con affetto, Roger".

Dai Massive Attack ai Metallica, dai New Order a Jean-Michel Jarre, sono tanti gli artisti internazionali - oltre a quelli italiani - che hanno ricordato Morricone dopo la sua scomparsa. Tra questi anche i Muse, che sui social hanno condiviso un video tratto dai loro concerti in cui citano una composizione del Maestro.