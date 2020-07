Da Vasco a Morgan: la musica italiana ricorda Ennio Morricone

Da Vasco Rossi a Morgan, passando per Claudio Baglioni. La musica italiana - tutta - ricorda Ennio Morricone, scomparso nella notte a Roma all'età di 91 anni. È proprio l'ex leader dei Bluvertigo uno dei primi ad omaggiare il Maestro sui social con un commento articolato pubblicato su Instagram. A lui si accoderanno i principali protagonisti della musica tricolre, senza esclusione di generi.

"Ennio Morricone è stato senza dubbio il più grande musicista ‘italiano nel mondo’ della nostra epoca. Perché è riuscito a sfondare? Perché ha trovato l’equilibrio perfetto tra la musica classica e il pop senza mai rinunciare all’una per l’altra - ha scritto Morgan - Nella musica di Morricone c’è audacia, il suo approccio gli ha permesso di maneggiare sia la ‘canzonetta’ -trasformandola in un gioiello (il cielo in una stanza, se telefonando, il barattolo, cuore...) e sia il grande sinfonismo - rendendolo fruibile per tutti. Tutto il cinema Americano degli ultimi 50 anni deve qualcosa a Ennio Morricone così come la musica leggera , soprattutto per gli arrangiamenti degli anni sessanta che sono stati ispiratori di molte correnti musicali pop/rock internazionali come il triphop, l’acid jazz, tutto il suono chiamato ‘lounge’, che discende dalla schiera di autori delle musiche da cinema italiani (Piccioni, Trovaioli, Carpi, Piovani...) di cui Morricone è considerabile il capostipite. La sua lezione deve servire a questa Italia di oggi pavida e incapace di innovare, di ricercare e portare stili e generi mai sentiti. Morricone non aveva paura della dissonanza, questo è il principale problema che invece coinvolge la quasi totalità della musica italiana odierna".

Vasco Rossi: Il privilegio dell'artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai.. W il Maestro Ennio Morricone!".

Claudio Baglioni: "Ennio caro, quanti regali di musica e poesia ci hai fatto. La tua arte magnifica, potente e sensibile è unica e resta per sempre con noi. Mancherai al bene di tantissimi e al mio. Io che ho avuto l’onore e il privilegio di conoscerti e lavorare con te, ti mando un saluto e mi firmo come ti piaceva chiamarmi Audio Bagliori".

Fiorella Mannoia: "Il Maestro se n’è andato. La musica piange".

Cesare Cremonini: "Grazie, maestro Ennio Morricone. Emozione fortissima e privilegio enorme. Ispirazione costante".

Rita Pavone: "Il mio doloroso addio al M° Ennio Morricone. Negli anni d'oro della RCA, lui compose e arrangio' per me molti brani .Ricordo uno di pezzi più divertenti del mio repertorio , " Pel di carota" e poi la splendida " Non è facile avere 18 anni". Grazie Maestro. La morte di Ennio Morricone: Oggi la musica è finita".

Francesca Michielin: "Svegliarmi e apprendere che ci ha lasciati Ennio Morricone è stato un pugno nello stomaco. Con lui se ne va un assoluto genio della cultura italiana di cui essere orgogliosi. Buon viaggio maestro!".

Colapesce: "Con il tema di Nuovo cinema paradiso ho pianto per la prima volta ascoltando un tema musicale e non avrò avuto 10 anni, poi ti ho riscoperto all’università con il gruppo Nuova Consonanza e mi hai liberato dalle frustrazioni quando dichiarasti che l’avanguardia è solo un momento di crisi. Con The Thing mi hai fatto sognare. Sarai già nell’iperuranio, dove risiedono le idee e le tue sequenze magiche. Grazie maestro".

Gianni Morandi: "Ciao Maestro. Non smetterò mai di dirti grazie".