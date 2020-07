Ennio Morricone: i tributi degli artisti internazionali

Nel corso della giornata stanno affluendo i messaggi di saluto rivolti allo scomparso Ennio Morricone, oltre che dagli artisti italiani, anche da quelli internazionali.

In italiano è quello dei Massive Attack: "Addio Ennio, geniale compositore".

Jean-Michel Jarre scrive in francese e in inglese: "Ennio Morricone: un suono unico, splendide melodie, , un'enorme influenza e una costante fonte di ispirazione: amore e rispetto".

Bernard Sumner dei New Order: "Ho letto con grande tristezza che oggi è morto uno dei miei eroi musicali, Ennio Morricone. La sua musica mi ha fatto conoscere gli album, il primo album che ho acquistato era uno dei suoi. Ha scritto musica meravigliosamente emozionante ed era un maestro della melodia".

Goldfrapp: "Che tristezza nell'apprendere della morte di Ennio Morricone. Anche per i Goldfrapp è stato una grande fonte di ispirazione".

Steven Van Zandt: "Uno dei più grandi compositori di sempre: riposi in pace".

Hans Zimmer: "Ennio era un'icona, e le icone non muoiono, sono per sempre. Il primo film che ho visto è stato 'C'era una volta il West": sentii la musica e vidi quelle immagini e mi dissi: 'Questo è ciò che voglio fare'"

Metallica: "La tua carriera è stata leggendaria, le tue composizioni eterne. Grazie per aver creato l'atmosfera di tantissimi nostri spettacoli fin dal 1983"

Bon Iver: "Pochi hanno avuto un impatto così forte sul mondo della musica quanto Ennio Morricone"