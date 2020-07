Tommaso Paradiso: 'Il disco non uscirà a settembre. Ho rimandato tutto al 2021'

Si aggiunge un altro nome all'elenco di chi a causa dell'emergenza coronavirus, tra concerti sospesi, rinviati o nel peggiore dei casi annullati, ha dovuto rimettere mano alla propria road map e rivedere i piani relativi ai progetti in programma. L'ex leader dei Thegiornalisti il prossimo autunno sarebbe stato impegnato con il tour legato al primo album da solista dopo l'addio al gruppo di "Completamente", la cui uscita era prevista per il prossimo settembre dopo i singoli "Non avere paura", "I nostri anni" e "Ma lo vuoi capire?". Tutto da rifare. Anche se il disco è chiuso e praticamente pronto per essere spedito nei negozi, non uscirà. Resterà congelato fino alla primavera del 2021, quando Paradiso potrà farlo ascoltare dal vivo con i concerti del tour (che partirà ad aprile): "Il tour non si farà più ad ottobre, ma sarà spostato in primavera. Così come il disco. Doveva uscire a settembre ma non uscirà più a settembre: anche il disco arriverà in primavera", ha spiegato il cantautore su Instagram, facendo sapere che le nuove date riprogrammate saranno comunicate tra qualche giorno e che i biglietti già acquistati per i concerti del tour resteranno validi per i nuovi appuntamenti.

Paradiso ha firmato la colonna sonora del film che segna l'esordio alla regia degli YouNuts!, il duo di videomaker composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo già al fianco delle principali star del pop e del rap italiano. "Sotto il sole di Riccione", questo il titolo del film, è stato pubblicato su Netflix il 1° luglio scorso: si tratta di un libero omaggio a "Sapore di mare", film cult degli Anni '80 con Jerry Calà, Christian De Sica, Marina Suma e Virna Lisi, diretto da Carlo Vanzina e scritto insieme a suo fratello Enrico, che non a caso ha firmato anche il soggetto di "Sotto il sole di Riccione". Nel film c'è anche un cameo dello stesso Paradiso (la sua "Riccione" ha ispirato il titolo della pellicola).