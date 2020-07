Addio a Charlie Daniels, leggenda del country&western. Suonò con Bob Dylan

Charlie Daniels, leggendario violinista e polistrumentista, già accolto nella Country Music Hall of Fame, è morto lunedì 6 luglio per un infarto emorragico. Aveva 83 anni.

Da session man aveva suonato in tre album di Bob Dylan ("Nashville Skyline", "Self Portrait" e "New Morning") e aveva suonato anche in dischi di Ringo Starr ("Beaucoups of blues") e Leonard Cohen ("Songs from a room").

Era anche andato in classifica nel 1979 con la sua "The Devil Went Down to Georgia".

