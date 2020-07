Dave Grohl: "Oggi dedicherei a Kurt Cobain il mio disco d'esordio"

Nella stessa intervista a Matt Wilkinson per Apple Music, rilasciata in occasione del venticinquesimo anniversario dell’uscita dell’album di debutto eponimo dei Foo Fighters, pubblicato il 4 luglio 1995, della quale vi abbiamo già dato anticipazioni qui e qui, Dave Grohl ha anche risposto a una domanda specifica: "A chi dedicheresti il disco nelle note di copertina, se dovessi scriverle oggi?".

La risposta, non inattesa, è stata:



"L'elenco delle persone sarebbe molto lungo, ma penso che lo dedicherei a Krist Novoselic e Kurt Cobain. Ho avuto dei figlio, quindi non posso dire che aver militato nei Nirvana è stato l'evento più significativo della mia vita, ma non faccio fatica ad ammettere che oggi non sarei qui, se prima non fossi stato in quella band. Da Kurt ho imparato molto, e da Kris ho imparato molto. Aver fatto parte dei Nirvana è stato un onore, e la fine del gruppo è stata un dolore terribile. Ma rimandono i dischi che abbiamo fatto insieme, e quell'esoerienza ci ha cambiati, come ha cambiato in mondo in cui viviamo. Quindi quegli anni sono stati il mio periodo più formativo".