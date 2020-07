Ci mancavano solo i concerti in mare. Tramontata - o almeno, così pare - in Italia l'ipotesi dei concerti al drive-in, mentre c'è chi festeggia il ritorno sui palchi dopo quattro mesi di stop forzato (come Max Gazzé, che in questi giorni a Roma è stato in effetti il primo artista a tornare ad esibirsi dal vivo con una produzione vera), c'è chi sperimenta soluzioni nuove. E a dir poco alternative. Ieri pomeriggio, sabato 4 luglio, il trio milanese Il Pagante - noto ai più per canzoni come "Entro in pass", "Si sboccia", "Faccio after" e "Vamonos", racconti ironici in musica della night life milanese - ha tenuto un piccolo concerto in mare per presentare il nuovo singolo "Portofino". L'evento è stato descritto come "il primo boat-in della musica italiana": l'esibizione ha visto infatti i componenti del gruppo cantare su un traghetto, nella baia di Rapallo, a Genova, proprio a due passi da Portofino. Intorno al traghetto su cui si stava esibendo Il Pagante si sono riuniti motoscafi, gommoni e pedalò per assistere alla performance. Il 18 luglio anche Salmo si esibirà in mare. Il rapper sardo non poteva che scegliere una baia della sua regione: il suo boat party sarà ospitato dalla baia di Porto Frailis, poco più a nord di Arbatax. E non sarà solo: insieme a lui ci saranno anche alcuni ospiti a sorpresa.

L'uscita del nuovo singolo de Il Pagante è accompagnata da quella del relativo videoclip, diretto da Andrea Gallo con la partecipazione del comico milanese Raul Cremona. Nella clip i tre membri della band interpretano tre giovani tuffatori, con citazioni degli Anni '80 e del film cult di Martin Scorsese "The wolf of Wall Street". Il brano è prodotto da Merk & Kremont ed è un inno ironico alla Dolce Vita italiana e a Portofino, appunto.