Guarda le foto del primo concerto dopo il coronavirus di Max Gazzé, a Roma

Termoscanner all'ingresso, modulo di autodichiarazione da compilare lasciando i propri dati (in modo da essere avvisati se nei prossimi giorni uno spettatore presenterà i sintomi da Covid-19), obbligo di indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si allontani dalla propria poltrona, distanza di almeno un metro tra gli spettatori (non vale per i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi, che possono quindi sedere vicini), posti preassegnati. E capienza ridotta di due terzi: dai 3.000 spettatori che la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma può normalmente ospitare ad appena mille (il massimo previsto dalle norme governative per quanto riguarda gli eventi all'aperto). Max Gazzé è stato ieri sera il primo artista italiano a tornare ad esibirsi dal vivo dopo lo stop forzato dei live con una vera e propria produzione, a Roma: non una semplice sessions tra amici di fronte a qualche decina di spettatori, ma un concerto vero e proprio con la band al completo, luci, un grande palco, ospiti (nel finale l'ha raggiunto sul palco Carl Brave per un duetto su "Posso", la loro hit del 2018) e una scaletta ben strutturata. Quello di ieri sera è stato solo il primo appuntamento del mini-tour che tra luglio, agosto e settembre vedrà il cantautore romano esibirsi sui palchi con i suoi musicisti: una decisione presa in pieno lockdown per fare in modo che chi lavora con lui potesse tornare a lavorare già da questa estate (non solo la band, ma anche le varie maestranze coinvolte nella realizzazione dei suoi concerti). Dopo la Capitale, dove suonerà anche stasera e domani - ache a Sant'Agata Bolognese (25 luglio), Benevento (3 agosto), Cervere (CN, 8 agosto), Palmanova (UD, 9 agosto) e Todi (6 settembre). Guarda le foto del primo concerto:

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}