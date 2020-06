"Viralissima", musicisti e club dell’Emilia Romagna dall'1 luglio in TV

"Viralissima", musicisti e club dell’Emilia Romagna su Lepida TV

32 live, oltre 200 musicisti, 7 club, 1 teatro, 4 troupe televisive: questi sono i numeri di Viralissima, il Festival promosso dall’Assessorato alla Cultura dell’Emilia-Romagna per sostenere e dare visibilità alla realtà musicale della Regione che, dopo l’emergenza COVID, torna a mettere in scena la sua vitalità e la molteplicità dei linguaggi creativi che la percorrono. Un festival che è un itinerario nel suono, ma anche nelle geografie, ‘tra la via Emilia e il West’, per citare una frase diventata celebre, ma anche attraverso tutta la Romagna.

Vitalissima fa tappa nei luoghi della musica, quelli che abitualmente ospitano concerti italiani e internazionali, che sono spazi dello spettacolo, ma molto spesso, anche della produzione e della formazione di nuove professioni.

Dal Bronson di Ravenna, al Vidia di Cesena, dai Colombofili di Parma al Torrione di Ferrara, dal Centro Musica di Modena alla ‘Bologna rock’ dell’Estragon e del Locomotiv, sino al gran finale nell’istituzione culturale per eccellenza (sia per dimensioni che per qualità), della Regione, il Teatro Comunale di Bologna, per l’occasione svuotato dalle sedie, con la platea che diventa il palco.

Un festival diffuso, quindi, fatto di 32 appuntamenti nei quali si alterneranno giovani talenti e artisti di fama, formazioni che hanno fatto la storia del rock in Italia e musicisti della nuovissima ondata.

Massimo Zamboni, John de Leo, JoyCut, Murubutu, Massimo Volume, Teo Ciavarella, sono solo alcuni dei nomi in cartellone.

Tutti i concerti, che si terranno a porte chiuse, verranno riprese da varie troupe televisive e trasmesse da Lepida TV, accompagnati da una intervista agli artisti che si racconteranno a un pubblico per loro nuovo, sicuramente più vasto di quello che potrebbe ascoltarli nei club dove abitualmente si esibiscono

Le puntate di Viralissima andranno in onda a partire dall’1 luglio fino alla fine del mese, alle 21:00, su LepidaTV, canale 118 del digitale terrestre e canale 5118 di Sky, sul sito LepidaTv (www.lepida.tv) e sul canale YouTube LepidaTV OnAir. Le repliche saranno rese disponibili sul portale EmiliaRomagnaCreativa (www.emiliaromagnacreativa.it) e sui relativi social (Facebook, Youtube) e sulle pagine web e social degli artisti e dei club che hanno aderito all’iniziativa.

Questo il cartellone:

1° puntata

1 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 2 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

John De Leo Jazzabilly Lovers

Live al Vidia Rock Club di Cesena (18 giugno 2020)

Produzione: Melqart Productions

2° puntata

2 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 3 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Rares + Sid

Live al Bronson di Ravenna (15 e 16 giugno 2020)

Produzione: Sonne Film

3° puntata

3 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 4 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Comaneci

Live al Vidia Rock Club di Cesena (18 giugno 2020)

Produzione: Melqart Productions

4° puntata

4 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 5 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Alfio Antico

Live al Torrione di Ferrara (19 giugno 2020)

Produzione: Sonne Film

5° puntata

5 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 6 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Teo Ciavarella

Live al Torrione di Ferrara (20 giugno 2020)

Produzione: Sonne Film



6° puntata

6 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 7 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Moder

Live al Bronson di Ravenna (16 giugno 2020)

Produzione: Sonne Film

7° puntata

7 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 8 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

MusicaPerBambini

Live al Circolo Arci App Colombofili di Parma (22 giugno 2020)

Produzione: Undervilla Productions

8° puntata

8 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 9 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Laura Agnusdei + Her Skin

Live al Centro Musica di Modena (23 + 24 giugno 2020)

Produzione: Undervilla Productions

9° puntata

9 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 10 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Clever Square + La Metralli

Live al Bronson di Ravenna (15 giugno 2020) + Live al Centro Musica di Modena (23 giugno 2020)

Produzione: Sonne Film + Undervilla Productions

10° puntata

10 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 11 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Massimo Tagliata

Live al Torrione di Ferrara (20 giugno 2020)

Produzione: Sonne Film

11° puntata

11 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 12 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Murubutu

Live al Circolo Arci App Colombofili di Parma (21 giugno 2020)

Produzione: Undervilla Productions

12° puntata

12 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 13 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Giardini Di Mirò

Live al Centro Musica di Modena (24 giugno 2020)

Produzione: Undervilla Productions

13° puntata

13 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 14 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Don Antonio

Live al Torrione di Ferrara (19 giugno 2020)

Produzione: Sonne Film

14° puntata

14 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 15 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Tiziano Popoli + Ooopopoiooo

Live al Centro Musica di Modena (25 giugno 2020)

Produzione: Undervilla Productions

15° puntata

15 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 16 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Confusional Quartet

Live al Locomotiv Club di Bologna (27 giugno 2020)

Produzione: Sonne Film

16° puntata

16 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 17 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Massimo Zamboni

Live al Circolo Arci App Colombofili di Parma (22 giugno 2020)

Produzione: Undervilla Productions

17° puntata

17 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 18 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Lovesick Duo

Live al Circolo Arci App Colombofili di Parma (21 giugno 2020)

Produzione: Undervilla Productions

18° puntata

18 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 19 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Ofeliadorme + Altre di B

Live al Locomotiv Club di Bologna (25 + 26 giugno 2020)

Produzione: Melqart Productions

19° puntata

19 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 20 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

ERJ Orchestra

Live al Teatro Comunale di Bologna (6 luglio 2020)

Produzione: Fonoprint

20° puntata

20 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 21 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Mariposa

Live all’Estragon Club di Bologna (5 luglio 2020)

Produzione: Fonoprint

21° puntata

21 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 22 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Massimo Volume

Live al Locomotiv Club di Bologna (28 giugno 2020)

Produzione: Melqart Productions

22° puntata

22 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 23 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Koralle

Live al Locomotiv Club di Bologna (27 giugno 2020)

Produzione: Melqart Productions

23° puntata

23 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 24 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Inoki

Live al Locomotiv Club di Bologna (26 giugno 2020)

Produzione: Melqart Productions

24° puntata

24 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 25 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Julie’s Haircut

Live all’Estragon Club di Bologna (5 luglio 2020)

Produzione: Fonoprint

25° puntata

25 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 26 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Joycut

Live all’Estragon Club di Bologna (3 luglio 2020)

Produzione: Fonoprint

26° puntata

26 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 27 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Modena City Ramblers

Live all’Estragon Club di Bologna (3 luglio 2020)

Produzione: Fonoprint

27° puntata

27 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 28 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Skiantos + Nevruz

Live all’Estragon Club di Bologna (4 luglio 2020)

Produzione: Fonoprint

28° puntata

28 luglio, ore 21:00 LepidaTV (canale regionale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) replica 29 luglio, ore 14:00 pagina Facebook ERCreativa

Beatrice Antolini

Live all’Estragon Club di Bologna (4 luglio 2020)

Produzione: Fonoprint